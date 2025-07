Portugal será o primeiro a entrar em ação…

A seleção nacional portuguesa será a primeira a entrar em pista no arranque do Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos da Longines FEI 2025, que se realiza a partir de amanhã, quarta-feira, em Casas Novas, na Corunha, Espanha.

Na cerimónia do sorteio realizada esta terça-feira à noite, ficou definido que Rodrigo Giesteira Almeida, montando a égua de 10 anos Karonia.L, será o primeiro cavaleiro a enfrentar o percurso desenhado pelo reconhecido chefe de pista espanhol Santiago Varela e a sua equipa. O evento assinala a 38.ª edição do Campeonato, que teve a sua estreia em 1957, em Roterdão (Países Baixos), apenas com competição individual. A prova por equipas foi introduzida apenas em 1975, em Munique (Alemanha).

Inspeções e ausências de última hora

O dia ficou também marcado por algumas baixas. O cavalo Imagine N.O.P., da equipa dos Países Baixos, não passou na primeira inspeção veterinária, tal como Kleons Renegade, de Christoph Obernauer, cavaleiro da Áustria — seleção que conquistou o bronze na edição de 2023. O cavalo austríaco foi retirado da competição, enquanto que Imagine N.O.P., de Kim Emmen, será reinspecionado amanhã às 09h30.

Dezoito equipas na corrida às medalhas

A prova por equipas contará com a participação de 18 nações, alinhando-se pela seguinte ordem:

Portugal Países Baixos Espanha França Hungria Israel Alemanha Suíça Áustria Polónia Dinamarca Noruega Grã-Bretanha Suécia República Checa Itália Bélgica Irlanda

Estão inscritos 89 conjuntos, representando 23 países, incluindo atletas individuais de Chipre, Estónia, Finlândia, Liechtenstein e Eslováquia.

Favoritos e campeões em prova

A Alemanha apresenta-se como a nação mais titulada da história da competição, com 15 medalhas de ouro individuais e sete por equipas. O experiente Otto Becker, Chefe de Equipa, lidera mais uma formação de peso com nomes como Hans Dieter Dreher (Elysium), Marcus Ehning (Coolio 42), Sophie Hinners (Iron Dames My Prins), Richard Vogel (United Touch S) e Christian Kukuk, atual campeão olímpico individual, que competirá com Just be Gentle.

A Grã-Bretanha, campeã olímpica em Paris 2024, aposta em Scott Brash e Ben Maher, dois nomes sonantes da formação orientada por Di Lampard.

Contudo, será a Suécia a defender o título europeu por equipas conquistado em 2023, enquanto o suíço Steve Guerdat, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e atual campeão europeu individual, regressa para tentar revalidar o título, agora com Albfuehren’s Iashin Sitte.

Já a Irlanda, vice-campeã europeia em Milão 2023, beneficiará de ser a última equipa a competir, uma posição vantajosa. O último a entrar em pista amanhã será Darragh Kenny com Eddy Blue. A República Checa apresenta-se com apenas três conjuntos e iniciará a sua participação na 38.ª posição, com Nikola Bielikova e Carison.

Como se decide o título

A competição inicia-se com uma Tabela C, cujos resultados serão convertidos em penalizações. Na quinta-feira, os cavaleiros voltam à pista para a primeira ronda da segunda prova, onde se apuram as 10 melhores equipas e os 50 melhores atletas individuais para a ronda decisiva de sexta-feira, que atribuirá as medalhas coletivas.

No domingo, os 25 melhores classificados disputarão a final individual, dividida em duas rondas, com os 12 melhores a entrarem na segunda parte, de onde sairá o novo campeão europeu individual.

Será uma semana intensa de competição ao mais alto nível, prometendo emoções fortes desde o primeiro salto.

Todos os resultados e ordens de entrada podem ser consultados AQUI