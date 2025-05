Portugal recebeu debate europeu sobre o futuro do Setor Equino

Portugal foi, durante a semana de 5 a 9 de maio de 2025, o centro da discussão europeia sobre o futuro do setor equino, ao acolher o 4.º Workshop Europeu da Rede Temática EUnetHorse, reunindo especialistas e criadores de 15 parceiros provenientes de 9 países. Organizado pelo FeedInov CoLAB, o evento contou com a participação de equipas de vários países parceiros e decorreu maioritariamente na Estação Zootécnica Nacional (INIAV, IP), em Vale de Santarém. Ao longo de cinco dias, foram promovidas sessões de trabalho técnico, visitas de campo e momentos de reflexão estratégica sobre temas críticos como biossegurança, doenças emergentes e mitigação das alterações climáticas.

Este é o primeiro projeto europeu de investigação agrícola dedicado aos equídeos, financiado pelo programa Horizonte Europa, com a missão de criar uma rede de conhecimento e boas práticas para melhorar a resiliência das coudelarias europeias. O FeedInov CoLaB é o único parceiro português neste projeto, colaborando ativamente com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, enquanto entidade associada do FeedInov CoLab.

Ao longo do encontro, os participantes discutiram e validaram cerca de 20 soluções inovadoras, previamente selecionadas entre mais de 1.000 identificadas em toda a Europa. As discussões centraram-se na aprovação de soluções relacionadas com a mitigação das alterações climáticas, a biossegurança e as doenças emergentes, que haviam sido previamente avaliadas por especialistas nacionais em cada país parceiro. Estas soluções, analisadas quanto ao seu impacto técnico, aplicabilidade prática e análise custo-benefício, avançam agora para uma nova fase do projeto, na qual serão transformadas em fichas técnicas acessíveis.

Seguiu-se um dia dedicado a uma cross visit a três referências da criação equina nacional: a Coudelaria João Pedro Rodrigues, a Companhia das Lezírias e a Casa Cadaval. O objetivo foi apresentar aos profissionais do setor equino europeu as práticas, o legado e as particularidades da criação de equinos em Portugal.

O encontro culminou com uma sessão de partilha de opiniões na Escola Superior Agrária de Santarém, onde os participantes refletiram sobre as experiências do dia anterior. Os parceiros internacionais destacaram o valor diferenciador das coudelarias portuguesas, nomeadamente:

A diversificação de serviços, com ligações ao turismo, agricultura e floresta;

O papel na preservação da biodiversidade e das paisagens naturais, como o pastoreio em montado;

A aposta em imagens de marca fortes e bem definidas, reconhecidas como estratégias promissoras para aumentar o rendimento e a visibilidade das coudelarias junto da sociedade.

Este workshop reforçou o papel de Portugal como parceiro ativo no desenvolvimento sustentável do setor equino europeu, promovendo a inovação, o conhecimento técnico e a colaboração internacional.