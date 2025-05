Portugal pode surpreender em Compiègne?

Entre os dias 1 e 4 de maio, os entusiastas da dressage reúnem-se na região de Oise, em França, para a 14ª edição dos Internationaux de Dressage de Compiègne. No CDIO 5*, prova principal do fim de semana, antevê-se uma competição emocionante, intensa e — sobretudo — imprevisível.

Oito nações vão disputar a prestigiada Taça das Nações, a única etapa francesa do circuito mundial da FEI Nations Cup, que também passa por Wellington (EUA), Lier (BEL), Roterdão (NL), Aachen (GER) e Falsterbo (SUE). Como acontece frequentemente em anos pós-olímpicos, a hierarquia habitual pode ser abalada, já que muitas equipas apresentam novos conjuntos em estreia ao mais alto nível.

Com a ausência da Dinamarca e da Suécia — respetivamente 1º e 2º lugares no ano passado —, abre-se uma janela de incerteza… e de oportunidade para Portugal, que chega a Compiègne com uma equipa sólida e composta por cavaleiros olímpicos:

Maria Caetano com Hit Plus

Rita Ralão Duarte com Irão

João Miguel Torrão com Lírio

Mariana Assis Silva com Iji HP

Portugal, que terminou em 9º lugar (199.913 pts) na Taça das Nações de Compiègne em 2024 e em 12º nos Jogos Olímpicos de Paris, parte com esperanças renovadas para alcançar melhores resultados. As atenções centram-se em Maria Caetano e Hit Plus, a dupla estrela da seleção nacional, atualmente classificada na 29ª posição do ranking mundial.

Em paralelo, realiza-se também um CDI3*, onde o olímpico Carlos Pinto competirá com os cavalos Joole de la Gesse e HDLG Living Legend, este último inscrito no CDI1*.

