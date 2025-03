Portugal no Mundial de Horseball 2025: Rumo à glória na Argentina

O Campeonato Mundial de Horseball 2025 está prestes a fazer história ao ser realizado, pela primeira vez, fora da Europa. De 25 a 30 de março, Buenos Aires será o palco deste emocionante torneio, que acontecerá na icónica La Rural, em Palermo, durante o prestigiado evento “Nuestros Caballos 2025”.

A competição reunirá 15 países e contará com 30 equipas nas categorias mista e feminina. Organizado pela Federação Internacional de Horseball (FIHB), em parceria com a Associação Argentina de Horseball (AAH) e a La Rural S.A., o evento promete elevar o nível do desporto, combinando a tradição equina argentina com uma atmosfera global.

Portugal chega com uma equipa de elite determinada a deixar a sua marca. Na categoria Pro Elite, os representantes lusos serão António Soller Garcia (capitão), Tânia Campeão, Miguel Fernandes, Francisco Cortesão, Guilherme Ginja e João Mendes.

Já na competição feminina, Portugal será representado por Beatriz Pinto Ferreira, Mariana Pereira, Sofia Banha, Catarina Mascate Matias, Tânia Campeão (capitão), Matilde Anjos e Helena Fernandes.

Um detalhe importante deste Mundial é que, com exceção da Argentina, todas as seleções irão competir com cavalos de polo emprestados, adicionando um desafio extra à competição.

Portugal entra em campo pronto para lutar pelo pódio neste que promete ser um dos mundiais mais memoráveis da história do horseball!