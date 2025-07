Portugal em Le Mans: Campeonato da Europa de Dressage 2025 para Children, Juniores e Póneis

A temporada de verão continua em força com a realização dos tradicionais Campeonatos da Europa das várias disciplinas equestres. Esta semana é a vez do Campeonato da Europa de Dressage 2025 para Children, Juniores e Póneis, que decorre em Le Mans, França, até domingo, 3 de agosto.

Equipa Portuguesa Confirmada

Portugal estará representado por cavaleiros e amazonas nas categorias de Children e Juniores:

Children

Maria Carolina Melo com GLADIADOR

Juniores

António Soares com ÉPICO DAS FIGUEIRAS

Alice Pinto Fernandes com LUZÍDIO

Salomé Bartz com EL ROMANA PLUS

Programa da Competição

Após as inspeções veterinárias e a cerimónia de abertura realizadas na terça-feira, 29 de julho, a competição arranca na quarta-feira, às 10h00, com a primeira parte das provas por equipas de Póneis e Juniores. Às 14h00, terá início a prova preliminar de Children, cuja segunda parte decorrerá na quinta-feira.

Na sexta-feira e sábado, realizam-se as provas individuais de Póneis e Juniores, bem como a segunda fase da prova por equipas de Children, todas divididas em duas partes. O campeonato termina no domingo com as provas Kür de Póneis e Juniores, além da final de Children.

Acompanhe em Direto

Todas as provas do Campeonato da Europa de Dressage 2025 para Children, Juniores e Póneis poderão ser acompanhadas em direto através do canal ClipMyHorse.TV.

Resultados AQUI