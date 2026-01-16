Portugal em destaque no arranque do Andalucía Sunshine Tour (VÍDEO)

O Andalucía Sunshine Tour arrancou esta quinta-feira com uma jornada inaugural marcada pelo forte protagonismo português, com cavaleiros e cavalos nacionais a imporem o ritmo e a dominarem as primeiras posições da principal prova do dia.

Chegou assim um dos momentos mais aguardados da época equestre: o início do XXXII Andalucía Sunshine Tour. O mais antigo circuito de Espanha abriu oficialmente portas com o primeiro dia do CSI2* Andalucía Pre-Sunshine Tour, que contou com seis provas distribuídas por três pistas.

A jornada teve um claro cunho português, com especial destaque para a qualidade e competitividade dos cavalos apresentados. António Matos Almeida confirmou o excelente momento de forma ao vencer a prova principal, a 1,40 metros, disputada na Arena 5 (Milton). Montando Marqués, um promissor cavalo de 10 anos, filho de Diarado, o conjunto português assinou o percurso sem faltas mais rápido entre os 25 conjuntos que concluíram a prova sem penalizações. O cavaleiro luso fechou um dia de grande nível ao alcançar ainda o quarto lugar com o experiente Volver de la Vigne, filho de Diamant de Semilly, evidenciando a consistência e maturidade dos seus cavalos.

Outro conjunto português em evidência foi o formado por Hugo Tavares e Milow Z, que conquistaram a segunda posição. O cavalo, filho de Mylord Carthago, voltou a demonstrar enorme qualidade competitiva, confirmando-se como uma aposta sólida para as provas de maior exigência.

A segunda prova mais importante do dia, a 1,35 m, teve lugar na Arena 18 (Big Star). A vitória coube à amazona estoniana Margereth Eikner, montando Cardentos Rose Dree Boeken, filha de Cardento, seguida da alemã Kendra Claricia Brinkop com Sniper des Lilas Blancs. Ainda assim, Portugal voltou a subir ao pódio graças a João Vicente Caldeira e Frisson de B’Neville, assegurando o terceiro lugar e reforçando a presença portuguesa nos lugares cimeiros.

Na prova de 1,30 m, disputada na Arena 8 (Baloubet du Rouet), o triunfo foi do belga Wilm Vermeir com Adelio, que travou nova vitória portuguesa. No entanto, os cavalos lusos voltaram a estar em plano de destaque: Harmonie des Douces, montado por Nuno Tiago Gomes, foi segundo classificado, enquanto Celebrity-H, com Rafael Eden, assegurou o terceiro lugar. O espanhol Luis Ortiz Agüera completou o top 4 com Isseymiyake de Kaps Coco.

Provas de Cavalos Novos

O programa do dia inaugural ficou completo com as primeiras provas de Cavalos Novos, realizadas em diferentes pistas. Na prova de 7 anos, disputada na Arena 5 (Milton), o melhor conjunto foi To Me-K van Kattenheye, uma égua filha de Van Gogh e de mãe Kannan, montada pela alemã Kendra Claricia Brinkop.

Na prova de 6 anos, realizada na Arena 18 (Big Star), a melhor prestação coube a Kristal de Mazin, um garanhão filho de Tangelo van Zuuthoeve e de mãe L’Arc de Triomphe, montado pela francesa Mathilde Longy.

Resultados completos AQUI