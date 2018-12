Portugal é o principal mercado de cavalos da Extremadura 30 Dezembro, 2018 7:24

Segundo a Crónica de Badajoz online, as vendas de cavalos da Extremadura têm aumentado. De acordo com dados da secretaria do Meio Ambiente e Políticas Agrárias, o número de exemplares vendidos até Setembro de 2018 chegou aos 677. Um valor muito diferente, tendo em conta que em 2015 se registaram 147 exportações para países da União Europeia. Em 2016 o número de vendas foi de 154 e em 2017, 523 equinos.

Portugal é o principal destino destes cavalos, com 148 exemplares vendidos nos três primeiros trimestres de 2018; seguida da Bélgica (141) e da Holanda (131).

De acordo com o Ministério da Agricultura actualmente há mais de 40 mil cavalos em mais de 13 mil explorações nesta região espanhola.

Fonte: Crónica de Badajoz AQUI