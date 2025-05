Portugal conquista um notável 5.º lugar na Taça das Nações de Dressage em Lier

A equipa portuguesa de dressage alcançou um impressionante 5.º lugar na prestigiada Taça das Nações FEI CDIO4*, realizada este sábado em Lier, Bélgica. Num evento de elevado nível competitivo, Portugal superou seleções de referência como Suécia e França, reforçando a sua posição entre as nações mais consistentes da modalidade.

Com este resultado, Portugal mantém-se no 2.º lugar ex aequo do ranking da Taça das Nações 2025, somando 19 pontos, lado a lado com a Bélgica, e apenas atrás da Alemanha, que lidera com 35 pontos.

Sob a liderança do chefe de equipa António Frutuoso de Melo, Portugal obteve um total de 206.891 pontos, fruto do esforço coletivo e da qualidade técnica dos seus cavaleiros.

Desempenhos Individuais dos Cavaleiros Portugueses

Os representantes lusos estiveram em excelente plano, com destaque para o olímpico João Pedro Moreira, que obteve a melhor marca da equipa:

João Pedro Moreira com Drosa Fuerst Kennedy – 71,935%

Rita Ralão Duarte com Irão – 67,739%

Nuno Palma e Santos com Fortunity S FRH – 67,217%

A consistência dos três conjuntos foi determinante para a conquista do 5.º lugar num evento onde participaram algumas das maiores potências mundiais da dressage.

Classificação Final da Taça das Nações – CDIO4* Lier

Bélgica – 220.825 pontos

Alemanha – 218.891 pontos

Países Baixos – 212.131 pontos

Grã Bretanha – 211.281 pontos

Portugal – 206.891 pontos

Suíça – 205.217 pontos

Suécia – 203.521

Polónia – 195.609

França – 188.392 pontos

Ranking da Taça das Nações FEI 2025 (após Lier)

1º Alemanha – 35 pontos

2º Países Baixos – 20 pontos

3º Portugal – 19 pontos

3º Bélgica – 19 pontos

