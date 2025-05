Portugal conquista 2º lugar na Taça das Nações de Dressage em Compiègne

A equipa portuguesa de dressage alcançou um feito notável ao conquistar o segundo lugar na prestigiada Taça das Nações FEI, realizada em Compiègne, França, neste sábado. Este resultado destaca-se como um dos melhores desempenhos de sempre de Portugal nesta competição de alto nível.

🥈 Um Pódio Histórico

Sob a liderança do chefe de equipa António Frutuoso de Melo, Portugal somou um total de 209.152 pontos, ficando apenas atrás da Alemanha, que venceu com 215.522 pontos. A equipa lusa superou potências equestres como os Países Baixos (207.783), Espanha (202.999) e a França (202.348).

Desempenhos de Destaque

A consistência dos cavaleiros portugueses foi fundamental para este sucesso:

Maria Caetano, montando Hit Plus, obteve a melhor nota da equipa com 69.978%.

João Torrão, com Lírio, alcançou 69.848%.

Rita Ralão Duarte, em Irão, registou 69.326%.

Mariana Assis Silva, com Iji HP (66.043%).

Este desempenho coletivo demonstra a crescente qualidade e maturidade da dressage portuguesa no cenário internacional.

Reconhecimento Internacional

A Taça das Nações de Compiègne é uma das competições mais prestigiadas do circuito internacional de dressage, reunindo as melhores equipas do mundo. O resultado alcançado por Portugal não só reforça a posição do país na elite da modalidade, como também serve de motivação para futuras participações em eventos internacionais.

Após vencer a primeira etapa da série em Wellington (EUA), a Alemanha mantém uma liderança destacada no ranking da FEI Taça das Nações, com 25 pontos. Portugal subiu para o segundo lugar, com 13 pontos, seguido pelos Países Baixos, com 11. A FEI Dressage Nations Cup™ prossegue com a próxima etapa no CDIO4* de Lier (Bélgica), a 16 de maio de 2025.

