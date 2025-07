Portugal com cinco atletas no Top 100 do Ranking Mundial de Dressage

Portugal conta atualmente com cinco atletas entre os 100 melhores do mundo no Ranking Mundial de Dressage da Federação Equestre Internacional (FEI). Os cavaleiros portugueses destacados são:

Maria Caetano com Hit Plus – 30.º lugar

João Pedro Moreira com Drosa Fuerst Kennedy Old – 45.º lugar

Nuno Palma e Santos com Fortunity S FRH – 74.º lugar

Rita Ralão Duarte com Irão – 79.º lugar

Vasco Mira Godinho com Limbro da Hermida – 87.º lugar

Campeões da Taça do Mundo regressam à liderança do ranking

A britânica Charlotte Fry expressou estar “incrivelmente orgulhosa” após ela e o garanhão Glamourdale retomarem o primeiro lugar no Ranking Mundial de Dressage da FEI, tanto na categoria de atletas como na de cavalos.

Depois de uma série de resultados sólidos nos últimos meses, Fry e Glamourdale voltaram ao topo da classificação global, feito que já haviam alcançado em janeiro de 2023.

O conjunto tem mantido uma presença constante entre os melhores do mundo, especialmente desde a conquista dupla no Campeonato Mundial de Dressage da FEI 2022, em Herning (DIN), que os catapultou ao topo do ranking entre janeiro e maio de 2023.

Nos últimos meses, conquistaram o título da Final da Taça do Mundo de Dressage FEI 2025 – Les Trois Rois, realizada em abril, na Basileia (SUI), além de vitórias em eventos de prestígio como o CDIO5* de Roterdão (NED), em junho. Também garantiram medalhas de bronze individuais e por equipas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Com um total de 1.939 pontos, Fry subiu da segunda para a primeira posição no ranking — subida acompanhada por Glamourdale, o garanhão preto de 14 anos. A antiga líder, Cathrine Laudrup-Dufour (DIN), desceu para o terceiro lugar com 1.793 pontos, enquanto a alemã Isabell Werth ocupa agora o segundo posto com 1.851 pontos.

O Campeonato Europeu de Dressage da FEI 2025 será realizado em Crozet (FRA), entre os dias 28 e 31 de agosto.

Confira o ranking FEI para atletas AQUI

Ranking FEI cavalos AQUI