Portugal ausente dos Jogos Equestres da Juventude 2022

Um total de 30 jovens atletas dos seis continentes carimbaram o passaporte para os FEI Jogos Equestres da Juventude que se realizam em Aachen, Alemanha, de 28 de Junho a 3 de Julho de 2022.

Os atletas, todos com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, vão competir a titulo individual em saltos de obstáculos e cada nação qualificada competindo como parte de uma Equipa Continental de 5 elementos.

A lista completa dos atletas qualificados para os Jogos Equestres da Juventude 2022 e as suas nações podem ser consultadas AQUI.

Criados para substituir os Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar 2022 (YOG), estes Jogos Equestres da Juventude 2022 vão decorrer sob os mesmos princípios e formatos.

Para a Costa Rica, França, Alemanha, Grécia, Palestina e Tunísia, esta será a sua primeira experiência no formato especial destes Jogos da Juventude. Portugal será um dos países ausentes, entre outros.

O processo de qualificação para os Jogos Equestres da Juventude 2022 também espelhou edições anteriores do YOG, com várias opções disponíveis para as diferentes nações de forma a ganhar uma vaga de qualificação. De acordo com os formatos anteriores, todos os atletas participarão em Aachen em cavalos emprestados que foram cuidadosamente selecionados por uma equipa de especialistas pela sua capacidade de salto, bem como pelo seu temperamento e uma variedade de outros critérios para garantir que têm o que é preciso para competir nesta importante competição e local icónico.

Saiba + sobre os Jogos Equestres da Juventude AQUI