Ponte de Lima: Resultados da III Jornada da Taça de Portugal de Dressage 9 Julho, 2017 22:44

Decorreu este fim-de-semana, a III Jornada da Taça de Portugal de Dressage e CDN durante a XI Feira do Cavalo de Ponte Lima onde participaram cerca de 40 conjuntos.

PRELIMINAR P1 e P3

Mafalda Galiza Mendes com Isco, continua a sua boa época, tendo obtido dois primeiros lugares com as excelentes médias de 70,784% e 69,733%, na sexta-feira e no sábado. David Ventura com Icone de Portugal foi o 2º conjunto com a melhor marca nos dois dias, 67,451% e 65,933%. João Carlos Bento e Israel alcançaram o 3º lugar na sexta-feira com 67,157% no sábado David Ventura Tainha ficou em terceiro lugar com Icone de Portugal.

ELEMENTAR E1 e E3

Filipa Carneiro com Horizonte conseguiu o 1º lugar na sexta-feira com 67,708%, no sábado venceu Luís Bencatel Azeitona com Hipparion, obteve 69,444%.

COMPLEMENTAR C1 e C3

Luis Bencatel Azeitona com Fazenda conseguiu um 1º e 3ºlugares na sexta e sábado com as médias de 68,243% e 65,708%. Vasco Mira Godinho com Furriel dos Cedros venceu com 66.750%, no sábado. Manuel Maia Correia foi segundo classificado com Furriel dos Cedros no sábado com 66,125%.

PROVA MÉDIA M1 E M3

João Castelão o único participante neste escalão, ficou em 1º lugar com Girão das Salgadas (68,939%) e em 2º com Girassol das Salgadas (67,677%).

INTERMEDIÁRIA I

Ricardo Moura Tavares foi o vencedor nos dois dias com Baluarte da Brôa com as médias de 66,316% e 66,375%.

GRANDE PRÉMIO

Manuel Borba Tavares Veiga com Ben-Hur da Brôa foi o vencedor do Grande Prémio com a média final de 68,500% na sexta-feira. No sábado Veiga ganhou com Bailarina da Brôa o Grande Prémio Especial com a média de 67,516%.

A IV Jornada da Taça de Portugal vai decorrer nos dias 9 e 10 de Setembro, no Centro Hípico do Estoril.

Confira os resultados da Taça – AQUI

Resultados – CDN