Ponte de Lima prepara eventos equestres para 2021 11 Setembro, 2020 18:03

Com uma tradição equestre de raízes bem vincadas, Ponte de Lima tem vindo a evidenciar o seu caráter enquanto “Destino Equestre Internacional”, no âmbito de uma estratégia que tem colocado a Vila Mais Antiga de Portugal na linha da frente do circuito mundial.

O cavalo, enquanto produto de excelência do mundo rural, é hoje uma alavanca fundamental para a promoção do concelho, numa ótica transversal à preservação da cultura e valorização do endógeno, do desporto, do turismo, do lazer, e ainda, da dinâmica económica que imprime ao concelho.

Apesar da atividade equestre de larga escala, estar suspensa na Vila, por consequência da Covid-19, a mesma não cessou, com o Município a trabalhar na reprogramação da atividade que estava prevista, e com os agentes locais em processo de readaptação a uma nova realidade.

Através da dinâmica equestre, o Município procura contribuir para a estabilização económica e social da região, com um sentido de compromisso e responsabilidade para com os atores de um setor a valorizar.

Contextualizando e adaptando as medidas às especificidades de cada evento, o Município de Ponte de Lima apresenta um calendário de cinco eventos, divididos entre os meses de maio, junho, julho e agosto de 2021:

Maio

CSI – Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima

O CSI – Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima é considerado um dos melhores eventos equestres internacionais em “outdoor” na disciplina de Saltos de Obstáculos.

A qualidade superior das infraestruturas, e a consistência da prova de alta competição, atraem largos números de cavalos e cavaleiros nacionais e internacionais, a este evento que prestigia a região e a alta competição.

Junho

Concurso de Ensino

Este concurso promove a disciplina de Ensino a nível regional, nos Centros Hípicos, escolas ou outros centros de formação de cada Região.

Com um número de participantes em crescendo, este evento contribui, numa ótica de maior proximidade, para a dinamização e promoção do desporto equestre.

Julho

Feira do Cavalo de Ponte de Lima

A marca “Ponte de Lima Destino Equestre Internacional” tem como base a Feira do Cavalo, um evento premiado pelo Turismo de Portugal, que muito tem contribuído para a dinamização da Vila e da região do Alto Minho.

Este evento âncora, atua como excelente via de promoção do turismo e dos produtos limianos no estrangeiro, fazendo rumar a Ponte de Lima importantes ganadarias e criadores.

Agosto

Jogos Equestres

Realizados pela primeira vez em 2017, e anualmente desde então, os Jogos Equestres juntam diferentes disciplinas num mesmo espaço, infraestruturado especificamente para o propósito, a Expolima. A cada disciplina correspondem um conjunto de provas, a decorrer por vezes em paralelo, sendo que os seus resultados pontuam para várias competições externas à decorrente.

Concurso Nacional de Saltos

O Concurso Nacional de Saltos é um evento “outdoor” que motiva de uma série de dinâmicas que se alargam do campo desportivo, ao cultural, e deste último, ao económico, dinamizando a região no contexto nacional.

A seu tempo, as datas destes eventos que procuram garantir a defesa e a prossecução dos interesses do setor, alavancando os recursos que a região dispõe, serão divulgados, e os mesmos realizados, de acordo com as indicações emanadas pelas autoridades de saúde.

PR