Ponte de Lima: Concurso de Modelo e Andamentos 23 Junho, 2017 18:02

No seguimento das edições anteriores decorrerá nos dias 07 e 08 de Julho o Concurso de Modelo e Andamentos, inserido na Feira do Cavalo de Ponte de Lima. Destinado a animais Puro-sangue Lusitano, consiste na avaliação do animal no seu conjunto, quer a nível estético quer funcional, sendo classificados conforme suas características se aproximam com o “ideal” de Cavalo da Raça em que concorrem.

Para maior conhecimento seguem vários tópicos do regulamento:

Classes de acordo com a idade e sexo dos animais

As Classes só se realizam com um mínimo de 4 animais.

1. MACHOS

· Classe I – Poldros de 1 ano de idade

· Classe II – Poldros de 2 anos de idade

· Classe III – Poldros de 3 anos de idade

· Classe IV – Cavalos de 4 anos de Idade

(montados)

· Classe V – Cavalos de 5 anos ou mais

(montados)

2. FÊMEAS

· Classe I – Poldras de 1 ano de idade

· Classe II – Poldras de 2 anos de idade

· Classe III – Poldras de 3 anos de idade

· Classe IV – Éguas Afilhadas

· Classe V – Grupo de Três Éguas Afilhadas

· Classe VI – Éguas Montadas

Cada Criador / Proprietário poderá inscrever os animais que julgar entender desde que

faça prova da Raça.

Neste caso poderão ser juntas, unicamente, as seguintes classes:

– Poldras de 1 ano e 2 anos de idade

– Poldras de 2 anos e 3 anos de idade

– Poldros de 1 ano e 2 anos de idade

– Poldros de 2 anos e 3 anos de idade