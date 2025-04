Ponte de Lima acolhe Concurso de Saltos Internacional com Prize Money de 20.000€

De 8 a 11 de maio, Ponte de Lima volta a afirmar-se no panorama equestre internacional ao receber o Concurso de Saltos Internacional (CSI*), um evento de referência que celebra já 15 anos de história.

Organizado pela FG – Events & Centro Equestre Vale do Lima, com o apoio do Município de Ponte de Lima, este prestigiado concurso contará com um prize money de 20.000€, atraindo cavaleiros de renome nacional e internacional.

O CSI* integra-se na forte aposta de Ponte de Lima na promoção do desporto equestre, posicionando o Município como um destino de excelência, a par da emblemática Feira do Cavalo, que se realiza este ano de 2 a 6 de julho.

Consulte o programa completo AQUI.