Póneis em Destaque no CSN-C de Lisboa

Durante o CSN-C de Lisboa, realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro, uma novidade encantou participantes e o público: a estreia das provas de póneis, com obstáculos entre 0,50m e 1,10m, em percursos e distâncias especialmente adaptados a estes pequenos atletas.

Esta iniciativa, promovida pela Sociedade Hípica Portuguesa (SHP), representa um passo importante na formação de jovens cavaleiros, oferecendo-lhes a oportunidade de ganhar confiança, desenvolver competências e evoluir de forma segura para montadas maiores.

Foram as primeiras provas de póneis organizadas pela SHP, e o clube pretende integrá-las de forma permanente no seu calendário de competições — seguindo o exemplo de muitos países onde estas provas já são uma realidade consolidada e em expansão.

Resultados

CLASSE DE PÓNEIS:

Sexta 17 Outubro:

1,10m

🥇Marta Adão da Fonseca com Spirit

0,80m

🥇Vilgot Janson com Max Martin

0,50m

🥇Viktor Janson com Molly Malone

Sábado 18 de Outubro:

1,10m

🥇Marta Adão da Fonseca com Spirit

0,80m

🥇Viktor Janson com Ratina

0,50m

🥇Emilia Muyshondt com Cacau

Domingo 19 de Outubro:

1,10m

🥇Francisca Albuquerque Figueiredo com Diego des Vignes

0,80m

🥇Sofia de Espona com Monty

0,50m

🥇Sofia de Espona com Monty

Resultados completos AQUI