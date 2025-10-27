Póneis em Destaque no CSN-C de Lisboa
Durante o CSN-C de Lisboa, realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro, uma novidade encantou participantes e o público: a estreia das provas de póneis, com obstáculos entre 0,50m e 1,10m, em percursos e distâncias especialmente adaptados a estes pequenos atletas.
Esta iniciativa, promovida pela Sociedade Hípica Portuguesa (SHP), representa um passo importante na formação de jovens cavaleiros, oferecendo-lhes a oportunidade de ganhar confiança, desenvolver competências e evoluir de forma segura para montadas maiores.
Foram as primeiras provas de póneis organizadas pela SHP, e o clube pretende integrá-las de forma permanente no seu calendário de competições — seguindo o exemplo de muitos países onde estas provas já são uma realidade consolidada e em expansão.
Resultados
CLASSE DE PÓNEIS:
Sexta 17 Outubro:
1,10m
🥇Marta Adão da Fonseca com Spirit
0,80m
🥇Vilgot Janson com Max Martin
0,50m
🥇Viktor Janson com Molly Malone
Sábado 18 de Outubro:
1,10m
🥇Marta Adão da Fonseca com Spirit
0,80m
🥇Viktor Janson com Ratina
0,50m
🥇Emilia Muyshondt com Cacau
Domingo 19 de Outubro:
1,10m
🥇Francisca Albuquerque Figueiredo com Diego des Vignes
0,80m
🥇Sofia de Espona com Monty
0,50m
🥇Sofia de Espona com Monty
Resultados completos AQUI