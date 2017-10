Polo Equestre Rio Frio: Curso de Para-Endurance

Organizado pelo Polo Equestre Rio Frio e com o apoio da Federação Paranaense de Hipismo (Brasil), da ANDE – Associação Nacional de Equoterapia (Brasil) – e da Federação Equestre Portuguesa, realizar-se-á no Polo Equestre Rio Frio no próximo dia 17 Novembro 2017, pelas 14h00m, no fim-de-semana das Provas Internacionais de Endurance, o “1º Curso de Para Endurance” efectuado em Portugal e que abordará a problemática do Endurance na Europa e no Brasil, da Equoterapia e do Para Endurance.

As participações serão limitadas e sujeitas a inscrição prévia a realizar para poloequestre@rio-frio.eu, até ao dia 13 Novembro 2017.