Polícia investiga mistério de “ritual bizarro” com cavalos mutilados 19 Agosto, 2020 21:47

Desde Fevereiro de 2020 que vários cavalos e burros têm sido encontrados mortos e mutilados em França.

Os animais são encontrados com a orelha direita decepada, alguns deles sem olhos e com cortes profundos nos órgãos genitais. Pelo menos 15 ataques já foram registados desde o início do ano. No último, nesta segunda-feira, uma égua morta foi encontrada sem nariz, orelha e um dos olhos.

O caso está a intrigar as autoridades francesas depois de estas terem recebido denúncias de mortes e mutilações de cavalos em Somme, Oise, Aisne, Vendée, Moselle, Loire, Lot, Seine-Maritime, Pouy-de-Dômee e Yvelines. No entanto, os responsáveis pelas investigações admitem que pode haver muitos mais casos que nunca chegaram a ser denunciados pelos donos dos animais.

A teoria principal é que estes casos possam estar associados a um qualquer ritual de iniciação de um grupo criminoso, uma vez que as orelhas direitas dos cavalos nunca estão no local do crime. O último caso diz respeito a uma égua morta que foi encontrada sem nariz, orelha e um dos olhos.

“Os cortes são precisos e parecem ter sido feitos com um instrumento cortante, mas não sabemos qual, uma vez que tudo permanece num grande mistério”, revelou Eric Maillaud, procurador do Ministério Público de Clermont-Ferrand.

Já Bruno Wallart, comandante da polícia de Riom, admite que se possa tratar de um desafio, um ritual iniciático ou até um ‘serial killer’. “Será um desafio daqueles lançados na Internet? Uma aposta? Os impulsos de um indivíduo? Todas as hipóteses estão em cima da mesa”, admitiu à AFP.

Fonte: Daily Mail.