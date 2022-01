Poldrinho Clysdale “rouba” protagonismo no espectáculo (VÍDEO)

Aconteceu recentemente uma situação adorável durante uma apresentação de rodeio, mas não foram os cavalos bem treinados que roubaram os holofotes (como poderiam, a julgar pelo seu incrível desempenho), mas um poldrinho que acidentalmente se viu cercado por uma multidão a aplaudir. O belo momento foi filmado e faz as delícias da internet desde então.

O curto vídeo, que agora se tornou viral, mostra um grupo de cavalos Clydesdale a fazerem uma apresentação para umas bancadas super lotadas. Mas justamente quando a apresentação estava perto do seu auge, algo muito hilariante aconteceu. Um poldrinho Clydesdale apareceu do nada e roubou todas as atenções. Claro que não era essa a sua intenção, mas as coisas nunca correm como planeado!

Aparentemente, o poldro não estava a tentar impressionar ninguém, pelo contrário, apenas viu a sua mãe entre os cavalos, e correu em direção a ela. Como poderá imaginar, a mãe Clydesdale não tinha tempo para o seu pequeno naquele momento, então o adorável poldro passeou pela pista conquistando os corações de todos.