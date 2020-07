«Pinatubo» de Mohammed bin Rashid brilha em Deauville (VÍDEO) 14 Julho, 2020 19:32

O poldro «Pinatubo» (x Darley Shamardal) do Sheik Mohammed bin Rashid, venceu a corrida para poldros de 3 anos, no Hipódromo de Deauville no passado domingo.

O ponto alto do encontro foi o Qatar Prix Jean Prat – a corrida para poldros de três anos do Grupo 1 (G1) com mais de 1400m. «Pinatubo» estabeleceu a sua primeira vitória da temporada. Apesar de ter começado como favorito a 1-6 na PMU, a corrida não lhe correu de feição. Após o início, manteve-se no meio campo até aos 400m, quando gradualmente recuperou terreno para chegar à liderança aos 250m. Montado pelo jóquei William Buick, empatou a três quartos da distância de «Lope Y Fernandez» e com «Malotru» em terceiro, colocando-se a mais dois metros e meio de distância.

Este foi o terceiro sucesso de «Pinatubo» na distância de 1400m (G1), tendo anteriormente vencido o Dewhurst Stakes em Newmarket e o National Stakes em Curragh no ano transacto.

Após a corrida, o treinador Charlie Appleby disse: “Estou encantado com a prestação de «Pinatubo» e feliz pela sua Alteza Sheikh Mohammed, que tem muita fé neste cavalo e na sua equipa… estávamos confiantes nos 1400m… «Pinatubo» pode agora descansar e depois decidimos para onde vai a seguir.

Resultados AQUI