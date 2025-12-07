Pieter Devos vence o Longines Grand Prix em Casas Novas

As bancadas de Casas Novas encheram-se na tarde deste sábado para mais um emocionante dia do CSI 5*-W.

Às 20h30, já não havia um único lugar livre na arena indoor de Casas Novas — e a razão era evidente: o primeiro Grande Prémio deste inverno, o Longines Grand Prix CSI 5-W*, com um prize money de 170.000 €.

Após um desempate muito renhido, foi o belga Pieter Devos quem conquistou a vitória. Com uma ronda que manteve o público em suspense até ao último obstáculo, Devos e Jarina J sagraram-se campeões deste Grande Prémio.

O cavaleiro belga recebeu um relógio Longines, entregue por Elena Orozco, Brand Manager da Longines Espanha, e o troféu da prova, entregue por Flora Pérez em nome de Casas Novas.

O britânico Robert Whitaker demonstrou a sua experiência neste nível de competição e, embora não tenha alcançado o primeiro lugar, ficou muito perto. Montando Vermento, concluiu o percurso em 40,42 segundos, assegurando o segundo posto no desempate.

O terceiro lugar do pódio foi para o alemão Christian Ahlmann (GER), que finalizou em 40,83 segundos com Blueberry.

Participação portuguesa em destaque – CSI5-W Grupo Eulen Trophy (1,50 m)*

Na prova pontuável para o ranking mundial, vencida pelo francês Julien Epaillard com Easy Up de Grandry, a melhor prestação nacional foi de Duarte Seabra, que alcançou um excelente 7.º lugar com Fernhill Leonard, terminando o percurso sem faltas.

➡️ Destaque 1 – Duarte Seabra: 7.º lugar num CSI5*-W de elite mundial

Casas Novas começou na sexta-feira com o Troféu Caixabank

O evento abriu portas na sexta-feira, 5 de dezembro, para mais uma edição do CSI 5*-W, um dos concursos mais importantes do circuito equestre internacional.

Competição de alto nível

Às 21h00 teve início a última prova do primeiro dia: o Troféu Caixabank, uma prova de 1,50 m com um prize money de 106.500 €.

Dos 49 conjuntos em pista, 16 terminaram sem faltas. Após uma prova muito disputada, o sueco Henrik von Eckermann saiu vencedor. Com Glamour Girl, registou o melhor tempo da noite: 64,34 segundos. O segundo lugar foi para o espanhol Armando Trapote (ESP), montando Tornado VS, com 66,85 segundos. O britânico Matthew Sampson (GBR) completou o pódio com Latte Macchiato (67,11 s).

Participação portuguesa

➡️ Destaque 2 – Rodrigo Giesteira Almeida conquistou nesta prova o 10.º lugar de grande nível montando GB Diamantina.

CSI1* – Troféu NH Collection (1,40 m)

Na prova disputada em duas fases, a vitória foi para a espanhola Alicia Tapetado com Luimstra S Lion King.

➡️ Destaque 3 – Martim Portela Morais, representando Portugal, obteve também um sólido 10.º lugar com Daiquiri CC, concluindo ambas as fases sem faltas.

Resumo da participação portuguesa entre a elite mundial

Duarte Seabra – 7.º lugar no CSI5*-W (1,50 m), prova pontuável para o ranking mundial.

Rodrigo Giesteira Almeida – 10.º lugar no CSI5* Troféu Caixabank , prova pontuável para o ranking mundial.

Martim Portela Morais – 10.º lugar no CSI1* NH Collection

Três prestações de grande qualidade para Portugal num dos concursos mais exigentes do circuito internacional.

