Pierre Arnould suspenso pela FEI durante 20 meses devido a fraude 12 Abril, 2021 7:08

Em abril de 2020, o Veterinário Dr. Wijnendaele descobriu que o seu nome constava em alguns passaportes de cavalos Belgas e contactou a FEI.

O Dr. Wijnendaele já não vivia na Bélgica desde 2005. Como se pôde constatar, Pierre Arnould utilizou o seu carimbo e assinatura em passaportes da FEI. Arnould é o ex-chefe de equipa de Endurance belga e membro do Comité de Endurance da FEI.

O incidente diz respeito a quatro cavalos que estavam a treinar com Arnould no momento da fraude. Um dos cavalos também participou nos Jogos Equestres Mundiais em 2018. Os passaportes foram validados com a assinatura e carimbo do Dr. Wijnendaele, mas sem os rótulos dos frascos que vieram com as vacinas. O Veterinário Dr. Wijnendaele alegou reconhecer a letra como sendo de Pierre Arnould.

A FEI afirma que existem vários casos de passaportes falsificados. É estritamente proibido falsificar vacinas, pois isso viola as regras de saúde e segurança das competições. Pierre Arnould nega o incidente e diz que o Dr. Wijnendaele lhe deu os carimbos e a sua autorização. Segundo ele, os cavalos foram vacinados corretamente e só utilizou o carimbo algumas vezes. O Dr. Wijnendaele diz que isso não está correto e que nunca facultou os carimbos voluntariamente.

A FEI decidiu que as ações do Pierre Arnould são fraudulentas. Foi suspenso durante 20 meses e tem que pagar uma multa à FEI no valor de 5000 Francos Suíços, ou cerca de 4.500 euros.