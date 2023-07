«Perle Rouge» vence o Grand Prix de la Teste

«Perle Rouge» (Zelzal) uma promissora poldra de 4 anos, bem classificada em várias ocasiões no nível “black type” no ano passado, recuperou neste domingo (23) o caminho do sucesso no Grand Prix de la Teste-de-Buch (Classe 1), que não vencia desde 29 de junho de 2022.

Mantendo-se na última posição, a poldra de Lucien Bermond montada por Hardouin Eddy avançou pelo lado de fora na fase final e superou «Mon Bel Canto» (The Wow Signal) próximo da meta, triunfando por uma pequena diferença.

«Perle Rouge» foi criada por Marie-Laure, Marylène e Jean Collet. Ela é filha de Zelzal (Sea the Stars), um garanhão do haras de Bouquetot, e de Action Première (Act One). A matriz é irmã de Piment Rouge (Evasive), vencedor dos Prémios Delahante e Maurice Caillault (Listeds) e 3º no Prix de Guiche (Gr.3). Apresentada pelo haras de Clairefontaine no leilão de poldros da Arqana em Outubro 2020, «Perle Rouge» foi vendida por 145.000€ a Brigitte Ré-Scandellano no último leilão do Arc.

Resultados