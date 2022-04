Pelo menos cinco cavalos roubados entre domingo e terça-feira no Vale do Sorraia

Autoridades investigam vaga de roubos e APSL emite alerta.

O que se pode já considerar uma vaga de roubos a cavalos no Vale do Sorraia, está a deixar alarmados os proprietários, bem como as autoridades, que investigam já os assaltos, que nos últimos dias deixaram os proprietários, pelo menos, sem cinco cavalos, com características específicas.

De acordo com o que o NS apurou desde o fim-de-semana foram realizados diversos roubos nas áreas de Santo Estevão, Benavente e Muge (Salvaterra de Magos), de onde foram subtraídos, pelo menos, cinco equinos.

Duas das coudelarias mais afectadas foram a Sociedade das Silveiras, em Santo Estevão, de onde levaram duas éguas, bem como a Casa Cadaval, em Muge, de onde também foram subtraídas duas éguas. Também na freguesia de Benavente há conhecimento de o roubo de um cavalo.

O roubo dos animais, avaliados em milhares de euros, levou mesmo a que a Associação Portuguesa do Cavalo Lusitano – APSL, emitisse na tarde desta terça-feira um alerta aos seus associados, advertindo que se “têm registado roubos de equinos, nas zonas de Samora Correia (Sociedade das Silveiras), Muge (Casa Cadaval) e Benavente “, acrescentando que “os alvos têm sido animais com pelagens mais exóticas (baia, castanha e isabel)”, solicitando aos criadores que se mantenham atentos a movimentações suspeitas junto das suas propriedades.

Fonte: João Diniz in NS