Pedro Veniss vence o Grande Prémio da Andaluzia

O brasileiro Pedro Veniss esteve em grande forma este domingo, conseguindo um impressionante desempate que lhe valeu a vitória no Grande Prémio da Andaluzia CSI 4*, com um prémio monetário de €109.950 — o ponto alto da primeira semana 4* da quinta edição do Andalucía October Tour.

Encerrando o tour de forma emocionante, Veniss triunfou com o seu parceiro olímpico, o Nimrod de Muze Imperio Egipcio, garanhão de 14 anos (Nabab de Rêve x Tinka’s Boy). Esta dupla soma já vários resultados de destaque, incluindo a vitória no Grande Prémio de Montefalco CSI 4*, no ano passado, e o quarto lugar no Grande Prémio 1,60 m de La Baule CSI 5*. Em 2023, alcançaram o quinto lugar na Taça das Nações de Santiago e o quarto lugar na Final da Liga das Nações FEI, em Barcelona.

O percurso de 1,55 m na da pista relvada David Broome contou com 14 conjuntos no desempate. Veniss garantiu o melhor tempo — 38,34 segundos — superando a francesa Melissa Garbail, com Dandy de L’Eyre, que terminou em terceiro lugar (38,63s), após uma disputa renhida com a jovem irlandesa Niamh McEvoy e Olympic GL FVD, que foram os últimos a entrar em pista e ficaram muito perto da vitória, terminando em segundo lugar com 38,60 segundos.

Após a prova, o cavaleiro brasileiro mostrou-se muito satisfeito com o desempenho do seu cavalo:

“Houve muitos percursos sem faltas no percurso inicial, por isso a estratégia para o desempate foi arriscar e tentar ser o mais rápido possível — e o cavalo voltou a ser fantástico.”

Quanto à participação portuguesa, Ricardo Benjinho da Costa somou 12 pontos no percurso inicial com o KWPN Kirocco, terminando em 41.º lugar, enquanto Molly Hughes Bravo optou por retirar com HHS Tokyo.

