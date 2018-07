Pedras Salgadas recebe Concurso de Saltos Internacional este fim-de-semana 18 Julho, 2018 20:54

Começa esta quinta-feira, 19 de Julho, o Concurso de Saltos Internacional de uma estrela (CSI1*) que vai decorrer nas instalações do Centro Hípico de Pedras Salgadas, dotado de prémios pecuniários no valor de 23.000 euros, dos quais €7.500 estão reservados para o Grande Prémio. Este ano, a execução do concurso está a cargo, pela primeira vez, do Centro Hípico de Coimbra.

Os percursos estão a cargo do chefe de pista internacional, Luis d’Orey (3*), coadjuvado por José Santos.

O Concurso de Saltos Internacional surge integrado na Mostra do Cavalo 2018 impulsionada pela Câmara Municipal e EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso.

O Centro Hípico de Pedras Salgadas, que tem como uma das principais características a pista de relva, voltou a abrir as portas em 2015. O recinto desportivo é constituído por um picadeiro coberto e outro exterior, bancadas, casa do tratador, 32 boxes, entre outras infraestruturas. Entre os vários serviços disponibilizados pelo Centro Hípico está a Hipoterapia, aulas de equitação, eventos nacionais e internacionais, entre os quais o Concurso de Saltos.