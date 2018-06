Peder Fredricson vence o Grande Premio Ville de Cannes (VÍDEO) 10 Junho, 2018 16:47

Peder Fredicson venceu este sábado o Grande Prémio do Longines Global Champions Tour de Cannes (CSI5*), França. Este cavaleiro sueco, campeão da Europa em título, liderou com o jovem garanhão Hansson WL o emocionante desempate disputado por oito conjuntos que terminaram todos sem penalizações. Harrie Smolders (HOL), nº1 do ranking mundial, voltou a estar entre os melhores, ficando em segundo lugar com Emerald, apenas a quatro décimas do primeiro classificado. Simon Delestre (FRA) fechou o pódio com Hermes Ryan. Jur Vrieling e Rolf-Goran Bengtsson completaram o top 5 com V.DL. Glasgow v. Merelsnest NOP e Oak Grove’s Carlyle, respectivamente.

Após a etapa de Cannes (7ª), Edwinda Tops-Alexander mantém-se na liderança da classificação (172 pontos) à frente dos britânicos Ben Maher, segundo classificado com 143 pontos e de Scott Brash, terceiro com 313 pontos.

LONDON KNIGHTS SOBE DE POSIÇÃO EM CANNES

O traçado da segunda classificativa da prova de equipas de Cannes, desenhado pelo italiano Uliano Vezzani, foi mais uma vez, muito técnico e os percursos sem faltas primaram pela ausência, já que nenhuma equipa conseguiu terminar sem faltas.

Prague Lions e Miami Celtics, que lideravam o marcador não foram capazes de manter a sua regularidade terminando com 12 e 8 pontos. Cascais Charms que ficou em terceiro lugar com 9 pontos em Cannes, subiu para a 18ª posição (48 pts). Após esta etapa, London Knights lideram a tabela geral com 153 pontos.

A próxima etapa do Longines Global Champions Tour e o Global Champions League vai decorrer no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, nos próximos dias 14, 15 e 16 de Junho.

Resultados – Grande Prémio

Resultados – Equipas

Resultados completos