«Peabody» o cavalo mais pequeno do mundo (VÍDEO) 24 Junho, 2021 7:37

Peabody, é o cavalo mais pequeno do mundo, revelou esta quarta-feira a Forbes online. Com apenas seis semanas de idade, a cria pesa cerca sete quilos, menos do que grande parte dos cães ou até que uma melancia.

Peabody foi rejeitado pela mãe, por ser demasiado pequeno, o que não o permitia mamar na progenitora.

Hoje, a cria vive numa casa de luxo, com três cães bulldogs, na Califórnia. A sua nova dona, Faith Smith, de 55 anos, é treinadora de cavalos miniatura, em San Diego.

“Peabody é o cavalo mais pequeno do mundo da sua idade. Os cavalos não são animais de casa, mas o Peabody é tão pequeno que não pode viver lá fora a não ser que cresça e nós não temos a certeza que isso vá acontecer”, afirmou.

Os donos iniciais do Peabody disseram a Faith que os veterinários tinham aconselhado a eutanasiá-lo, considerando que este não conseguia andar e que o seu maxilar estava desalinhado. Os especialistas acharam também na altura que a cria era cega e surda. No entanto, os donos falaram com Faith, que não hesitou e disse que o adotava.

Desde que chegou a San Diego, Peabody já cresceu e o seu maxilar alinhou. Também aprendeu a andar e vê na perfeição, ainda que se tenha confirmado que é surdo. O pequeno cavalo também desenvolveu uma excelente relação com os cães, com quem brinca diariamente.

“Neste momento, ele vive comigo e com os cães em casa”, esclareceu Faith.