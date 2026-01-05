PCLE 2026 – Abertas as inscrições para a fase de apuramento

Já está definida a data para a admissão de novos conjuntos no Projecto para Cavalos Lusitanos Jovens no Ensino (PCLE).

Promovida pela APSL, com o apoio da FEP, esta iniciativa tem como principal objetivo apoiar a formação e valorização de conjuntos na disciplina de Dressage, apostando no desenvolvimento progressivo de cavalos Lusitanos jovens.

Podem candidatar-se cavalos Lusitanos que, em 2026, tenham 4, 5, 6 ou 7 anos, sendo dada prioridade aos animais mais jovens (4, 5 e 6 anos).

A fase de apuramento para a seleção de novos conjuntos terá lugar no dia 9 de fevereiro, na Academia de Dressage, em Arruda dos Vinhos.

O projecto contará com a orientação técnica dos cavaleiros Daniel Pinto e Miguel Ralão Duarte, garantindo um acompanhamento especializado e de elevada qualidade.

As inscrições para as provas de admissão devem ser efetuadas até ao dia 25 de janeiro de 2026, através do impresso próprio, a enviar para o email da APSL: apsl@cavalo-lusitano.com.

A participação nesta fase de apuramento é totalmente gratuita.

A ficha de inscrição e as linhas orientadoras estão disponíveis em baixo:

Linhas orientadores PLCE 2026 AQUI

Ficha de Inscrição AQUI