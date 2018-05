Paul Schockemöhle lança Leilão de Poldros Online (VÍDEO) 18 Maio, 2018 18:09

Após o grande sucesso do Leilão de Poldros PS Online no ano transacto, Paul Schockemöhle decidiu organizar novamente este leilão que começou esta quinta-feira e termina no dia 27 de Maio.

A equipa experimente de Schockemöhle reuniu 24 poldros de topo, alguns filhos de For Pleasure, Baloubet du Rouet, San Amour, Vitalis, Totilas, entre outras linhagens conhecidas.

Assim, destacamos o lote nº3, o poldro Chac Pleasure, neto de For Pleasure e a poldra nº 13 Baloubenta é, como o nome indica, filha do célebre Baloubet du Rouet. Outro poldro que destacamos é Balou Holmes (nº 16), no qual Paul Schockemöhle deposita grandes esperanças neste filho de Balou du Rouet e de Spartanerin.

Nas futuras promessas para o ensino, a poldra Vitina, (nº 18) filha de Vitalis e Rubina, neta de Bordeaux e bisneta de San Amour. Por outro lado, a poldra Fürstin Amour, neta de Florestan I e Total Toalis (nº9), filho de Total US, Vivaldi e Totilas. Com este pedigree olímpico, não há duvida que chegará longe.

Informação detalhada sobre estes poldros pode ser consultada online assim como vídeos, fotos etc. no site https://ps-online.auction/.

Para licitar basta registar-se no site e submeter a sua licitação. Caso a sua oferta seja a mais elevada será informado por email ou SMS (opcional).

Confira o lote de poldros AQUI