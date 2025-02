Paul Costelloe inspira-se no mundo equestre na London Fashion Week

O estilista irlandês Paul Costelloe inspirou-se no mundo equestre para a sua última coleção apresentada no segundo dia da London Fashion Week (LFW), na última sexta-feira, (21), apostando em culottes em forma de jodhpur, tweeds e estampados com saltos de obstáculos.

A linha outono-inverno 2025 de Costelloe incluía casacos ajustados tipo dressage e saias e calções estruturados, por vezes combinados com bonés e botas compridas. As modelos também usaram casacos femininos e vestidos volumosos.

“O tema é … mostrar o meu vintage, que remonta a quando lancei uma coleção denominada ‘Dressage’, por isso é bastante equestre”, disse Costelloe, 79 anos, à Reuters. “Tem tweeds adoráveis… mas tornámo-lo um pouco mais atrevido, talvez”.

Costelloe escolheu tons outonais para a sua paleta de cores – castanho, âmbar e vermelho, bem como creme e preto. As suas roupas têm padrões xadrez e florais.

