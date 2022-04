Participação portuguesa no CDI Horses & Dreams de Hagen

Arranca esta quarta-feira (20) e até domingo (24), o evento Horses & Dreams com um CDI3* e CDI4* em Hagen, Alemanha, que vai contar com representação de cavaleiros nacionais.

No CDI3* está inscrito João Pedro Moreira com «Zonik Hit» e no CDI4* Vasco Mira Godinho vai participar com o Lusitano Garrett.

Entre os participantes inscritos estão, os suecos Patrik Kittel e Linda Swande, a britânica Charlotte Fry, os alemães Frederic Wandres e Isabell Werth, a dinamarquesa Cathrine Dufour além de outros. No total estão inscritos 40 atletas de 18 países no CDI4* e 36 atletas no CDI3*.

