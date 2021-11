Paris’2024: Jogos Olímpicos e Paraolímpicos serão “um dos mais espetaculares” 22 Novembro, 2021 16:10

O local equestre para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 tem o potencial para ser “um dos mais espetaculares”, os preparativos continuam em ritmo acelerado.

O diretor de operações dos Jogos da FEI, Tim Hadaway, partilhou a última visão para os Jogos de 2024 na assembleia geral da FEI de 2021 (17 de novembro).

Os eventos equestres serão realizados no espetacular terreno de Versalhes, com o palácio como pano de fundo da pista principal.

“Será claro, um local equestre temporário e a pista estará localizada no final do grande canal, em frente ao palácio”, disse o Sr. Hadaway.

“O percurso de cross percorrerá o parque através de belas avenidas arborizadas e, se tudo correr bem, irá atravessar o próprio grande canal, com as imagens do palácio transmitidas como pano de fundo.”

Os estábulos, as zonas de treino, as instalações veterinárias e “todas as instalações habituais de apoio” estarão no local.

“Os tratadores ficarão instalados no local, num hotel recém-construído, no perímetro do parque de Versalhes”, acrescentou o Sr. Hadaway. “Esperamos que o modus operandi seja semelhante ao de Londres 2012, com as equipas a chegarem apenas alguns dias antes da competição e a manterem a estadia a um mínimo possível”.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 decorrem de 26 de Julho a 11 de Agosto, os Paraolímpicos de 28 de Agosto a 8 de Setembro.

“Vamos voltar ao horário tradicional [Olímpico], com os eventos que devem decorrer primeiro, no primeiro fim de semana dos Jogos, seguidos da modalidade de dressage interligada com a de saltos de obstáculos, o que nos permite encaixar os dias de descanso habituais para cada uma dessas duas disciplinas”, disse o Sr. Hadaway.

“Já estamos a trabalhar com as equipas em Paris há dois ou três anos. Neste momento, a comissão organizadora está concentrada na nomeação da equipa que será especificamente responsável pela organização e realização dos eventos equestres em Versalhes, Paris”.

As funções de especialista do piso e de chefe de pista dos percursos de saltos de obstáculos serão provavelmente confirmadas “durante a primeira parte do próximo ano” concluiu Hadaway.