Paris: Final da Taça do Mundo de Saltos de Obstáculos 2018 11 Abril, 2018 22:26

A partir desta quinta-feira (12), os 37 melhores cavaleiros do circuito da Taça do Mundo estarão em Paris na Accor Arena, para disputar a grande final mundial de 2018.

A primeira etapa desta final será uma prova de velocidade e maneabilidade (Caça) com obstáculos a 1,60m. Ficam apurados para a segunda classificativa os conjuntos que não foram eliminados ou não optaram por retirar.

A segunda classificativa será uma prova de 1,50m/1,60m com desempate que permitirá aos 30 melhores classificarem-se para a grande final de domingo. Esta final será uma prova disputada em duas mãos com obstáculos a 1,60m, na qual os 20 melhores da primeira mão, lutam pelo título de campeão da Taça do Mundo 2018.



Ordem de Entrada AQUI