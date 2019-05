PARADRESSAGE: Cardiga Team a caminho de Segovia

Parte amanhã, dia 8 de Maio 2019, a equipa de cavaleiros da Cardiga Paradressage Team a caminho do CPEDI3*- International Para Equestrian Dressage Competition 3* que se realiza de 10 a 12 de Maio em Segovia, Espanha.

Os atletas Inês Alemão Teixeira, com Giraldo da Sernadinha, do Grau III, Rita Lagartinho, com Oposta de Foja e José Neves, com Vendetto C, ambos do grau 1, serão acompanhados pelo treinador João Monteiro e o Groom, Carolina Serrão. Fazem, ainda, parte do grupo a auxiliar funcional, Helena Lagartinho, José Luís Pinto, Motorista e o chefe de equipa João Cardiga..

Inês Alemão e Giraldo da Sernadinha, o conjunto melhor posicionado dos três, no ranking mundial garante ter treinado para “estar num bom nível. O objetivo é bater o record pessoal”. Prestes a completar 26 anos, a atleta que já esta integrada no programa de preparação paralímpica realça “trabalhei em todas as frentes, a nível técnico e a nível psicológico com o apoio do Dr. Valdemar Barbosa do HOSA, que é o psicólogo desportivo da nossa equipa. Estou preparada para ajudar a equipa portuguesa”.

João Pedro Cardiga, chefe de equipa, realça “estamos a cumprir os objetivos a que nos propusemos, mesmo depois de serem anulados todos os concursos internacionais em Portugal. A Campanha de crowdfunding liderada pela Al-Equine merece o nosso agradecimento publico, bem como todas as pessoas e empresas que, com os seus donativos, contribuíram para fazer face a um orçamento que não estava previsto. Destaco a importância do patrocinador Jogos Santa Casa que, com o seu apoio desde 2005, tem tornado possível a concretização de um projeto, que defende o talento nacional para todos”.

Mais informação: 964950863