Paradressage: Al Equine e Academia Equestre João Cardiga lançam campanha de Crowdfunding

A Al Equine, empresa sediada em Évora, e a Academia Equestre João Cardiga lançaram uma campanha de crowdfunding para ajudar os atletas de equitação adaptada na modalidade da paradressage. Esta iniciativa serve para apoiar os atletas com deficiência motora que viram os internacionais agendados para Portugal, serem anulados, forçando-os a ir competir a Espanha, Itália e Holanda. A participação em provas internacionais é indispensável para conseguirem os mínimos para o Campeonato da Europa em Roterdão, passagem obrigatória para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020.

Qualquer contribuição é importante para estes cavaleiros, no entanto, propomos o vosso envolvimento num dos nossos donativos maiores, nomeadamente:

Os donativos podem ser feitos através do link da campanha é https://ppl.pt/alequine-paradressage e está a decorrer até dia 20 de Abril.

Importa referir que os atletas já contam alguns apoios, nomeadamente, do comité paralímpico, que apoia dois atletas, mas os outros não. Por outro lado, apesar da enorme importância de todos os apoiantes, as verbas exigidas para deslocação de cavalos, equipa, estadias e alojamentos, são demasiado elevadas, daí a necessidade de encontrar novas formas financiamento.

A Academia Equestre João Cardiga é uma instituição, IPSS, com vasta intervenção nas atividades equestres, desde a formação desportiva até à alta competição, passando pela saúde e recreação.

O Programa “Equitação Para Todos” desenvolvido, há mais de duas décadas, tornou-se na Missão da AEJC que conta com 412 associados, com e sem deficiências, a maioria dos quais empenhados na “caminhada olímpica e paralímpica”, numa clara aposta no desporto inclusivo.

Em 2018, através do Programa “Cavalgar ate Tokyo 2020” dedicado à Equitação Adaptada/Paradressage , conseguiu-se levar uma equipa aos Jogos Equestres Mundiais – WEGS FEI WORLD GAMES, cumprindo, assim, o objetivo principal traçado para este ano. Em 2019, contamos participar em 8 provas Internacionais, incluindo o Campeonato da Europa (apresentação em anexo). Um percurso traçado com o foco nos jogos paralímpicos de Tokyo 2020, onde se pretende “fazer História”, com a participação de uma equipa nacional.

Da mesma forma, nas disciplinas de Dressage e Especial Olympics Equitação, os atletas da Academia J Cardiga, obtiveram resultados significativos dos quais destacamos 6 títulos de Campeão, para além de muitos outros de igual relevância, quer a nível nacional, quer internacional.

A Al Equine, é uma empresa 100% dedicada aos equinos, que comercializa produtos e soluções inovadoras para promover o bem-estar e potenciar o rendimento desportivo sustentado dos cavalos. Atenta aos problemas sociais e sensibilizada pela falta de apoios financeiros enfrentada pela Academia Equestre João Cardiga decidiu lançar uma campanha de crowdfunding.

