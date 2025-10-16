Papa Leão XIV recebe cavalo Puro-Sangue Árabe de criador polaco

O papa Leão XIV, conhecido pela sua paixão pela equitação, recebeu nesta quarta-feira (14) um cavalo Puro-Sangue Árabe (PSA) como presente de um fiel proprietário de uma coudelaria na Polónia, informou o Vaticano.

O criador, Andrzej Michalski, ofereceu ao pontífice o animal de 12 anos, chamado Proton, com a intenção de que fosse leiloado para fins beneficentes, segundo o serviço de imprensa da Santa Sé.

Em imagens divulgadas pelo Vaticano, o líder da Igreja Católica aparece caminhando ao lado do cavalo e segurando-o pelas rédeas, demonstrando familiaridade e descontração, antes de posar ao seu lado durante a audiência geral.

Antes da sua eleição ao pontificado, Robert Francis Prevost — hoje Leão XIV — montava a cavalo regularmente no Peru, onde atuou como missionário por cerca de duas décadas.

Presentes de fiéis e personalidades são comuns ao longo dos pontificados, e muitos deles acabam sendo leiloados em prol de obras sociais.

Durante os 12 anos de pontificado de seu antecessor, o papa Francisco (2013–2025), o Vaticano recebeu, entre outros presentes curiosos, dois burros e até um Lamborghini personalizado com as cores do Vaticano.