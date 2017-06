PAN “acabou” na Madeira

O partido Pessoas Animais Natureza (PAN) teve o seu fim na ilha da Madeira, onde tinham um deputado municipal eleito no Funchal.

O motivo apresentado foi o de divergências com os órgãos nacionais do partido em Lisboa “que, de há muito tempo para cá, têm revelado uma completa falta de abertura às nossas propostas, tendo demonstrado uma total falta de compreensão”, refere a Comissão Política Permanente Regional do PAN Madeira.

Este desfecho, vem assim dar crédito ao “autoritarismo” e ao “proibicionismo”, referido pela Federação Protoiro sobre a forma como o PAN gere o tema da Tauromaquia, dado que vivendo numa democracia, este partido minoritário, “tenta proibir e atacar a diferença, a cultura e a liberdade dos portugueses”.

Fonte: rtp.pt/madeira