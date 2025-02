“PALPITE PLUS” um jovem Garanhão Lusitano com futuro (VÍDEO)

O garanhão Lusitano “PALPITE PLUS” (Rubi x Saga por Galan), de 6 anos, criado pela Dressage Plus, demonstrou que a versatilidade e a excelência podem andar lado a lado. O talentoso cavalo provou ser possível conquistar títulos nos Concursos de Modelo e Andamentos, ao mesmo tempo que se destaca em provas de ensino.

“PALPITE PLUS” fez história ao alcançar quatro Medalhas de Ouro (Cascais 2022; Golegã 2024; Cascais 2024 e Córdoba 2024) nos Concursos de Modelo e Andamentos, reforçando a qualidade morfológica e funcional da raça Lusitana. Paralelamente, o garanhão tem demonstrado um desempenho notável nas provas de ensino, confirmando a sua aptidão e competitividade no cenário equestre.

A excelência deste exemplar não passou despercebida à Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL), que nesta terça-feira certificou oficialmente os títulos do garanhão:

✅ Reprodutor recomendado 4**** para Concursos de Modelo e Andamentos

✅ Reprodutor recomendado 4**** para a disciplina de Dressage

Estas distinções consolidam “PALPITE PLUS” como um dos grandes nomes da atualidade na criação e competição de cavalos Lusitanos, reforçando o compromisso da Dressage Plus com a qualidade e o sucesso no mundo equestre.

Com um futuro promissor pela frente ao nível de Grande Prémio pelo seu talento para as concentrações tanto no Piaffe como na Passage, PALPITE PLUS segue como um exemplo de excelência, tradição e inovação na raça Lusitana, provando que é possível unir morfologia, funcionalidade e desempenho desportivo.

APSL nota oficial AQUI