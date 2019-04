Palestra Podologia Equina – “Um verdadeiro sucesso!”

Cerca de uma centena de espectadores, entre eles veterinários, engenheiros, ferradores, cavaleiros, criadores e estudantes, assistiram à Palestra sobre Podologia Equina – Fundamentos para um casco saudável, organizada pela Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa com o apoio da Intacol e da Zinpro, no passado dia 2 de abril.

Convidado internacional, Christoph Mülling da Universidade de Leipzig, foi o primeiro palestrante que, durante cerca de uma hora, desenvolveu brilhantemente o tema “Anatomy of Equine tendons, ligaments and joints”. Seguidamente, Maria João Fradinho (Universidade de Lisboa, FMV) e Luís da Veiga (Zinpro), focaram-se em temas técnicos cruciais como “A importância da nutrição na qualidade do casco” e “Otimizando a saúde dos cascos e articulações através de nutrição mineral”, respectivamente.

Após um agradável coffe-break, Christoph Mülling (Univ. de Leipzig) partilhou os seus conhecimentos em “Biomechanics & Pathologies in Equine Locomotion”, naquela que foi a sua segunda palestra do dia. De forma a encerrar a palestra da melhor forma, foram apresentados os temas “Ferração ortopédica” e “Cirurgia do casco”, por Nuno Bernardes (CVET Equinos) e Luís Lamas (Universidade de Lisboa, FMV), respectivamente.

É com enorme orgulho que a Intacol considera ter sido um sucesso esta tarde de partilha de conhecimentos! Tarde esta que simbolizou, também, o lançamento de uma parceria entre a Intacol e a Zinpro – empresa dedicada à pesquisa e desenvolvimento de minerais orgânicos, há mais de 45 anos.

