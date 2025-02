Oxalá – O sucessor do Campeão Dragão das Figueiras

O progenitor, Dragão das Figueiras é considerado um dos Lusitanos mais bem-sucedidos do mundo e foi o primeiro representante da sua raça a ser aprovado para reprodução de Warmblood Breeding. Oxalá, que faz no próximo mês de Abril 7 anos de idade foi recentemente considerado Garanhão Recomendado para a disciplina de Dressage fruto das excelentes notas obtidas em provas FEI nos últimos anos. Destaca-se nos seus andamentos, o passo, avaliado com a nota 8 no Trote, em 7 e o Galope com 8 mas o mais admirável é o seu excelente comportamento quer em pista, quer nos diferentes ambientes, em que possa ser confrontado. A vontade de agradar ao cavaleiro, a elasticidade e a sua enorme habilidade para os exercícios de reunião, fazem de Oxalá um garanhão muito procurado por criadores de Lusitanos. Estas qualidades naturais, foram transmitidas aos seus filhos já nascidos, particularmente o seu filho com 1 ano “U2 dos SABIOS” que trouxe consigo muitas das qualidades do seu pai e avô.

No que respeita aos seus objetivos desportivos, têm os seus proprietários total confiança no trabalho que o cavaleiro Nuno Chaves de Almeida está a realizar para que este possa atingir o nível de Grande Prémio dentro de 2 anos. Até lá irá disputar um lugar no pódio no Campeonato Nacional de Cavalos Novos (7 anos) e também, eventualmente, poder participar em algumas provas de Juniores com a sua proprietária Áurea Sábio.

Visite o Website onde www.oxalastallion.pt onde encontra toda a informação deste campeão atualizada.

DISPONÍVEL PARA REPRODUÇÃO

Procura uma genética de elite para melhorar o seu efetivo? Apresentamos Oxalá, um reprodutor de alto nível, disponível para transmitir as suas qualidades excecionais!

🔹 Raça: Puro Sangue Lusitano

🔹 Registo: 323141

🔹 Linhagem: Filho de Dragão das Figueiras x Beldruega por Hostil.

🔹 Desempenho: Vencedor de Cavalos Novos (6 Anos) com 80,600%,

🔹 Temperamento: Excelente temperamento, ótima montabilidade,

🔹 Morfologia: 72,51 pontos. Andamentos magníficos (nota 8 no passo, 7 no trote e 8 no galope).

💥 Condições de Cobrição:

📍 Localização: Academia de Dressage – Arruda dos Vinhos

📌 Método: Inseminação artificial (sémen fresco) e transferência de embrião

📆 Condições especiais para múltiplas cobrições!

📲 Entre em contato e garanta esta genética campeã no seu efetivo!

☎️ +351 916329301

📩 geral@oxalastallion.pt