Ouro para a égua «Ursula do Lagar», Campeã da ExpoÉgua 2025

A vila da Golegã recebeu, entre quinta-feira e domingo, mais uma edição da ExpoÉgua, certame que celebra o cavalo em todas as suas expressões, com especial destaque para o Cavalo Lusitano. Em 2025, a iniciativa celebrou a sua 25.ª edição, com um investimento de cerca de 60 mil euros, assegurado pela Câmara Municipal em parceria com a Associação Internacional do Cavalo.

A programação foi variada e atrativa, contando com a tradicional romaria a cavalo, o Concurso de Modelo e Andamentos, classificações de éguas, provas de Equitação de Trabalho, Atrelagem Regional e Provas de Ensino. O bom tempo e o ambiente festivo atraíram centenas de visitantes.

O grande destaque foi para a poldra de 1 ano «Ursula do Lagar», (Indigo x Lambreta do Lagar por Escorial) do criador e proprietário Manuel Teixeira apresentada por Carlos Rodrigues Ramalhete, que conquistou o título de Égua de Ouro e Campeã da ExpoÉgua 2025.

Já no âmbito das raças tuteladas pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas (APCRS), o Troféu de Ouro foi entregue à poldra LW de 3 anos «Sevilha Dress Top», (Jasmim Plus x Veneza PS por Valverde NRW) do criador e proprietário Dressage Top, apresentada por João Oliveira.

Classificações – Concurso de Modelo e Andamentos

Raça Lusitana

Poldros de 1 Ano

🥇 UNO JCL – Coudelaria JCL (Prata)

🥈 URUS DAS SALINAS – Nelson José da Silva Roque

🥉 UPHILL DA FIALHA – Válter Mendes

UNIVERSO – Helder Gonçalves

Poldras de 1 Ano

🥇 URSULA DO LAGAR – Manuel Teixeira (Ouro – Campeã)

UBELA DAS SALINAS – Nelson José da Silva Roque (Ouro)

UVA JCL – Coudelaria JCL (Ouro)

ÚNICA DAS CARDAS – João Fernandes Antunes (Ouro)

Poldros de 2 Anos

TALENTO D ARCOS – José Corchete (Ouro)

TOPÁZIO DO LAGAR – Manuel Teixeira (Ouro)

TEJO – Helder Gonçalves

TORGA – Dias Ferreira Agro-Pecuária, Lda

Poldras de 2 Anos

TUNA DAS LEZÍRIAS – Companhia das Lezírias, SA (Ouro)

TRICANA DAS ARCAS – Manuel Maia Correia (Prata)

TUTI-FRUTI – Gonçalo Nuno Ferreira Simões

TANGERINA – Marco José Lopes Inácio

Poldros de 3 Anos

SMART DE CABEÇÃO – António Salgueiro Lopes Aleixo (Ouro)

SONHO – Helder Gonçalves

SOAJO – Fortuna Lusitanos

SUIÇO DA FIALHA – Válter Mendes

Poldras de 3 Anos

SOJA – João Pedro Dias Graça Rodrigues (Ouro)

SALMOURA CABANÕES – Carla Maria da Silva Vicente da Costa (Prata)

SERVIA XISTO MANO – Miguel Ângelo Soares Pinto (Prata)

SF – Investfortunna, Lda (Prata)

Éguas Afilhadas

QUÁQUÁ RAE – Carlos Sousa Coutinho Rebelo Andrade (Ouro)

MARGARIDA ZAMBUJAL – Mário Vinhas (Prata)

RAYA – Artur Jorge da Silva Machado

PRECIOSA – Hugo Amândio Oliveira Frias

Poldro Mamão

VALETE RAE – Carlos Sousa Coutinho Rebelo Andrade

Éguas Montadas de 4 Anos

ROSE DAS LANTERNAS – Quinta das Lanternas (Ouro)

ROSA DOS VENTOS QB – Fine Horses

Éguas Montadas de 5 ou + Anos

PODEROSA – Madre de Água, Lda

QUIMERA – Jorge Tomé Parracho Calhau Feitoria

Descendência de Égua

IMPERATRIZ – Pedro Miguel Oliveira Correia Vioty

Outras Raças

Luso-Árabe – Poldros de 1 Ano

UNIVERSO DA APARIÇA – Jorge Bobone (Prata)

Cruzado Português – Poldros de 1 Ano

ÚNICO DO ARNEIRO – André Justiniano (Prata)

Puro Sangue Árabe – Poldros de 2 Anos

THOR DA APARIÇA – Jorge Bobone (Ouro)

TELGAZAL CRA – CR Arabians (Prata)

Cruzado Português – Poldros de 2 Anos

TALENTOSO – Fernando Borges Rodrigues (Bronze)

Lusowarmblood – Poldros de 2 Anos

TANQUERAY EW – Eva Weissenfels (Ouro)

Puro Sangue Árabe – Poldros de 3 Anos

SAFADO – Coudelaria de Alter (Prata)

Lusowarmblood – Poldros de 3 Anos

SULTÃO II EG – Edgar Paulino Gomes (Prata)

Luso-Árabe – Poldras de 1 Ano

ÚRIAS – Malpique e Monte Grande, Lda (Ouro)

UVA – João Miguel Fernandes Vieira (Prata)

Cruzado Português – Poldras de 1 Ano

URBI DOS PATUDOS – João Relvas (Prata)

Puro Sangue Árabe – Poldras de 2 Anos

TAMARA OLIVEIRA – Vítor Oliveira (Prata)

Anglo-Árabe – Poldras de 2 Anos

THARA DA APARIÇA – Jorge Bobone (Prata)

Luso-Árabe – Poldras de 2 Anos

TROIA DO CARRAPITAL – Bruno Calafate Riachos (Ouro)

Puro Sangue Árabe – Poldras de 3 Anos

SEVILHA – José Tomás de Brito Figueira Lampreia (Prata)

Português Desporto – Poldras de 3 Anos

SOFIA F – Casa Agrícola Vítor Frias (Prata)

Lusowarmblood – Poldras de 3 Anos

SEVILHA DRESS TOP – Dressage Top (Ouro)

SPECIAL ONE – Pitamariça de Baixo (Prata)

SECRET ROMANCE DO PILAR – Henrique Abecasis (Prata)

SAGRES DRESSAGE TOP – Dressage Top (Prata)

Éguas Afilhadas – Português Desporto

JOSEFINA F – Casa Agrícola Vítor Frias (Prata)

Éguas Montadas de 4 Anos – Luso Warmblood

REALEZA DRESS TOP – Dressage Top (Ouro)

Éguas Montadas de 5+ Anos – Cruzado Português

NIKITA DO PILAR – Henrique Abecasis (Prata)

QUÉNIA DA AMIEIRA – Pedro Miguel Farto / Asa Sandell

Éguas Montadas de 5+ Anos – Português Desporto

QUESITA OC – António Coelho Almeida (Bronze)

🏆 Troféu de Ouro APCRS

Sevilha Dressage Top (Jasmim Plus x Veneza PS por Valverde NRW)

Criador e proprietário: Dressage Top

Apresentada por: João Oliveira

Resultados completos AQUI