Ouro para a égua «Nora das Faias» campeã da ExpoÉgua 2019

A poldra de 2 anos «Nora das Faias», (Escorial x Coca por Madrigal), do criador Luís Filipe Marques Bastos e propriedade da Coudelaria Luís Bastos, foi considerada pelo júri do concurso a égua de ouro e campeã da ExpoÉgua 2019, a XXI edição do certame, que terminou no domingo, na Golegã.

A vila da Golegã concentrou durante a ExpoÉgua uma série de concursos, exposições importantes ligadas à parte feminina do cavalo, sem que no entanto a parte masculina fosse descurada. O tempo ajudou e ao longo de três dias, no Arneiro da Feira, decorreram provas de saltos de obstáculos, de Equitação de Trabalho e de Atrelagem, e a exposição e classificação das éguas que concorreram aos vários concursos.

«Nora das Faias», da Coudelaria Luís Bastos, recebeu o prémio de primeira classificada, na categoria poldras PSL de dois anos, e depois viria a ser considerada a Égua de Ouro e Campeã da ExpoÉgua.

Nas raças tuteladas pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas, o Troféu de Ouro foi atribuído a “Irina-F”, uma égua afilhada da raça Português Desporto, do criador Casa Agrícola Víctor Frias e propriedade de Transfialense S.A.

Para além destas duas campeãs, o concurso de apresentação teve ainda como vencedoras as éguas:

LUSITANA – POLDRAS 1 ANO

1º Ousada das Lezírias – Criador e proprietário Companhia das Lezírias – Medalha de Ouro

2º Opera da Caniceira – Criador e proprietário Herdade da Caniceira – Prata

3º Olivia do Olival – Criador e proprietário Augusto Pereira Norberto – Prata

4º Opera d’Atela – Criador Francisco Bessa de Carvalho – Proprietário Lusitanos d’Atela – Prata

LUSITANA – POLDRAS 2 ANOS

1ª Nora das Faías – Criador Luís Filipe Marques de Bastos – Proprietário Coudelaria Luís Bastos – Ouro

2ª Nuance d’Atela – Criador Francisco Bessa de Carvalho – Proprietário Lusitanos D’Atela – Ouro

3ª Nobreza do Lagar – Criador e proprietário Manuel Teixeira – Prata

4ª Nirvana – Criador e proprietário ZS Portugal – Prata

LUSITANA – POLDRAS 3 ANOS

1º Maestra do Rei – Criador Jean Leyten – Proprietário Lusitanos do Rei Jean Leyten – Prata

LUSITANA – ÉGUAS MONTADAS DE 4 ANOS OU MAIS

1ª Jura da Hermida – Criador Coudelaria Quinta da Hermida – Proprietário Coisas do Campo – Prata

2ª Bailarina da Brôa – Criador e proprietário Manuel Tavares Veiga – Prata

LUSITANA – ÉGUAS AFILHADAS

1ª Jovita – Criador e proprietário Companhia das Lezírias – Ouro

OUTRAS RAÇAS

CRUZADO PORTUGUÊS – POLDRAS DE 1 ANO

1º Odysseia – Criador e proprietário João Pereira – Medalha de Prata

CRUZADO PORTUGUÊS– POLDRAS DE 2 ANOS

1º Nice and Pretty – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense, S.A. – Prata

PURO SANGUE ÁRABE – POLDRAS DE 3 ANOS

1º Matik – Criador e proprietário Dinis Miguel Crisóstomo – Prata

PORTUGUÊS DESPORTO – POLDRAS DE 3 ANOS

1ª Majestic – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense, S.A – Ouro

2º Mix Bleu da Hermida – Criador Coudelaria Quinta da Hermida – Proprietário Coisas do Campo, Lda. – Prata

PORTUGUÊ DESPORTO – ÉGUAS AFILHADAS

1ª Irina F – Criador Casa Agrícola Victor Frias – Proprietário Transfialense, S.A – Ouro

A entrega de troféus teve lugar no final da tarde deste sábado, depois da apresentação de 65 animais. No final, o presidente da Câmara Municipal da Golegã fez um agradecimento especial a todos os presentes e pediu um minuto de silêncio em memória de duas personalidades que nos deixaram recentemente e que eram frequentadores habituais da Golegã: o cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas e Filipe Figueiredo (Graciosa), fundador da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Antes, teve lugar uma homenagem ao jovem cavaleiro goleganense Sebastião Carvalho, campeão nacional de juniores no Concurso Completo de Equitação e uma demonstração das funcionalidades do cavalo Luso Árabe, pela Associação do Cavalo da Raça Luso Árabe. Esta raça tem vindo a destacar-se nas várias modalidades equestres devido à sua versatilidade. Cinco exemplares apresentaram alguns exercícios de ensino, equitação tradicional e toureio.

