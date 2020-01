Os dois melhores cavalos de corrida da Princesa Haya 16 Janeiro, 2020 15:13

Haya da Jordânia teve na sua vida dois grande cavalos de corrida, com as suas tradicionais cores verde com riscas negras nas mangas: New Approach e Raven’s Pass.

New Approach, filho de Galileo com uma mãe por Ahoonora, numa campanha de 11 corridas alcançou 8 vitórias, com triunfos de top nível, como o Derby de Epson, o Irish Champion Stakes, o Champion Stakes, o Futurity Stakes, o Dewhurst Stakes, o National Stakes e o Tyros Stakes, conseguindo cerca de três milhões de dólares em ganhos.

Foi segundo classificado na 2.000 Guineas na Grã Bretanha e segundo na 2000 Guineas na Irlanda, registando uma carreira desportiva fenomenal.

O irlandês New Approach teve vários descendentes importantes, entre eles Masar, vencedor do Derby de Epsom.

Haya teve também um cavalo chamado Raven’s Pass, nascido nos Estados Unidos, filho de Exclusive Quality com uma mãe por Lord at War.

O puro-sangue Raven’s Pass, conquistou a Queen Elizabeth II Stakes, o Breeders’ Cup Classic. Um dos seus descendentes, Royal Marine, venceu o Grupo I de Jean-Luc Lagardére.

Estes foram os melhores cavalos de corrida da Princesa Haya da Jordânia.