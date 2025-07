Orgulho Nacional em Aachen: João Pedro Moreira brilha com 7.º lugar no Grande Prémio Especial

Portugal esteve em destaque na edição de 2025 do CHIO Aachen, um dos eventos mais prestigiados do desporto equestre mundial, com a excelente prestação do cavaleiro olímpico João Pedro Moreira, que alcançou o 7.º lugar no Grande Prémio Especial.

Montando Drosa Fuerst Kennedy OLD, um garanhão de 10 anos, João Pedro registou a sua melhor pontuação pessoal na disciplina — 73,596%, superando a anterior marca de 73,426% obtida no CDI3* de Jardy, no mês passado.

A prova foi marcada pela fluidez e harmonia, com destaque para as extensões do trote (nota 8), a passage (7,5) e outros andamentos executados com elevada precisão. Os cinco juízes atribuíram as seguintes notas: 73,723%, 73,617%, 72,447%, 72,766% e 75,426%.

Outros cavaleiros portugueses também marcaram presença neste palco de excelência:

Maria Caetano com Hit Plus ficou em 14.º lugar com 71,021%;

João Torrão estabeleceu um novo recorde pessoal com Lírio MVL, obtendo 69,298% (22.º);

Rita Ralão Duarte, montando Irão, alcançou 67,234%, terminando na 27.ª posição.

O vencedor do Grande Prémio Especial foi o belga Justin Verboomen, com Zonik Plus do criador nacional Dressage Plus, ao somar 80,745%. Seguiram-se a lendária Isabell Werth com Wendy de Fontaine (80,106%) e a britânica Becky Moody com Jagerbomb (78,404%).

Com estas prestações, Portugal afirma-se com força crescente no cenário internacional da dressage, deixando a sua marca numa das mais exigentes e prestigiadas pistas do mundo equestre.

