Organização da Beloura contesta alteração do Nacional de Dressage

A Comissão Organizadora da Quinta da Beloura, através da empresa Reason Journey LDA., vem a público manifestar a sua profunda preocupação perante a recente decisão da Federação Equestre Portuguesa de alterar unilateralmente as datas do Campeonato Nacional de Dressage 2025.

Esta carta aberta expõe os impactos negativos dessa alteração para atletas, proprietários, treinadores, patrocinadores e para toda a comunidade equestre, bem como os prejuízos causados ao planeamento desportivo, logístico e financeiro do evento Beloura Dressage Week.

Com este documento, a Comissão Organizadora procura dar voz à indignação e ao apelo por maior transparência, diálogo e respeito institucional, essenciais para o desenvolvimento sustentável da Dressage em Portugal.

Confira a Carta Aberta AQUI