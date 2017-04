Omaha: McLain Ward de “pedra e cal” na segunda prova da Final da Taça do Mundo 1 Abril, 2017 9:07

O americano McLain Ward repetiu o triunfo do dia anterior, vencendo a segunda prova da 17ª Final da Taça do Mundo de Saltos Longines FEI 2017.

McLain Ward com HH Azur na prova disputada com desempate esta sexta-feira, em Omaha, E.U.A. bateu a forte concorrência com um registo de 36,87 segundos, deixando o belga Gregory Wathelet com Forlap em segundo lugar (39,39s). Em terceiro ficou o suíço Romain Duguet com Twentytwo des Biches (40,46s).

Ward, vencedor de duas medalhas de ouro nas olimpíadas, aspira conquistar este troféu nesta final em casa. Apenas 3 pontos de vantagem separam o cavaleiro americano do segundo classificado Gregory Wathelet e quatro pontos de Romain Duguet terceiro classificado.

Assim, a final de domingo está longe de ser ganha e promete ser um duelo de titãs.

Resultados – 2ª ronda

Ranking provisório