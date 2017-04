Omaha: João Victor Marcari Oliva regista resultado histórico para o Brasil (VÍDEO) 2 Abril, 2017 8:21

João Victor Marcari Oliva despediu-se da Final da Taça do Mundo de Dressage FEI em Omaha (EUA) com uma participação honrosa, dignificando as cores do Brasil.

O olímpico João Victor Marcari Oliva, montando o Lusitano Xamã dos Pinhais (Paladium JHF x Cenoura) despediu-se este sabado, da Taça do Mundo tendo alcançado no Grande Prémio Freestyle a média final de 70,321% (14º). Este cavaleiro brasileiro de 21 anos, o mais jovem atleta da competição apresentou uma coreografia e música ao som de ritmos brasileiros que fez as delicias do muito público que encheu as bancadas do pavilhão CentryLink.

Parabéns a João Oliva e ao Lusitano Xamã dos Pinhais do criador brasileiro Luis Erminio de Morais, que mostraram ser dignos dos grandes palcos.

Resultados – G.P. Freestyle