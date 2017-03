Omaha: Americano McLain Ward vence com HH Azur a primeira classificativa da final Taça do Mundo de Saltos 31 Março, 2017 8:38

McLain Ward que disputa a sua décima sétima Final da Taça do Mundo de Saltos de Obstáculos, venceu com a égua belga HH Azur a primeira classificativa, (Caça) tendo registado o melhor tempo (59,27s), sem faltas. O sueco Henrik von Eckermann com Mary Lou foi segundo classificado (59,58s) enquanto o suíço Steve Guerdat, que defende o título, montando Bianca conseguiu 60,06 segundos o que lhe permitiu estar no pódio e manter intactas as suas aspirações de conquistar um terceiro triunfo na final.

Steve Guerdat procurará em Omaha o seu terceiro triunfo consecutivo para a igualar o registo do cavaleiro brasileiro Rodrigo Pessoa (Baloubet du Rouet), o único a conquistar três finais consecutivas. “Estou satisfeito com este terceiro lugar com Bianca e a forma como ela saltou. Também estou feliz pelo triunfo de McLain. Sabemos que é o homem a bater este fim-de-semana”, comentou o cavaleiro suíço.

O percurso desenhado pelo chefe de pista espanhol Santiago Varela coadjuvado pelo irlandês Alan Wade, era composto por 13 obstáculos e 16 esforços com três duplos.

Resultados