Olympia Horse Show: Charlotte Dujardin não vai montar Mount St. John Freestyle (VÍDEO) 6 Dezembro, 2018 8:26

Estava previsto que a olímpica britânica Charlotte Dujardin com a égua Mount St. John Freestyle, vencedora de duas medalhas de bronze nos J.E.M. de Tryon, apresentaria uma nova Kür na etapa da Taça do Mundo do CDI no Olympia de Londres que vai decorrer em 17 e 18 de Dezembro, porém esta cavaleira foi obrigada a mudar de planos. Mount St. John Freestyle, de nove anos, está a recuperar de gripe equina. “Charlotte e eu queremos dar-lhe o tempo necessário para voltar a estar em forma. Estamos conscientes que é uma égua jovem competindo ao mais alto nível e não queremos precipitar nada”, afirmou Carl Hester, treinador de Charlotte à revista britânica Horse & Hound.

Apesar de não poder contar com Mount St. John, Charlotte está inscrita com Hawtins Delicato, que foi montado por Carl Hester nos Jogos Equestres de Tryon.

Charlotte, a grande favorita nesta 6ª qualificativa da Taça do Mundo de Dressage, terá que enfrentar o seu grande rival, o olímpico holandês, Edward Gal, que vai montar o garanhão KWPN Glock’s Zonik NOP, de 10 anos. Este conjunto alcançou o 7º lugar na classificação geral final dos Jogos Equestres Mundiais em Tryon com médias acima de 77%.